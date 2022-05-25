Деспотович может вернуться в «Оренбург»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович может перейти в «Оренбург», если команда выйдет в РПЛ, сообщает Metaratings.

Напомним, ранее серб уже защищал цвета «Оренбурга» на протяжении двух сезонов. Сегодня, 25 мая, подопечные Марцела Лички проведут первый стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне РПЛ с Уфой». Начало — в 17:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне 30-летний Деспотович провёл в составе туляков 11 матчей, забив в них один гол и сделав девять результативных передач. Также на его счету один гол и одна передача в девяти играх за «Рубин».