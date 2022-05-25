Отец Агаларова оценил игру сына в матче против «Оренбурга»

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал игру сына в первом стыковом матче РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Заработал пенальти: поймал вратаря на ошибке и реализовал его. Нормально сыграл. Думаю, чуть попозже созвонимся и поговорим», — сказал Агаларов-старший «Чемпионату».

Встречу обслуживала бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Владиславом Безбородовым. Стоит отметить, что главный арбитр матча поставил два пенальти в ворота «Оренбурга», а в конце встречи удалил защитника Адессойе Ойеволе.

Встреча завершилась со счётом 2:2, ответная - пройдёт 28 мая в Уфе. В другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» на своём поле победил «Химки» со счётом 1:0.