«Оренбург» сократил отставание от «Уфы»

В эти минуты в Оренбурге проходит стыковой матч за право участвовать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Оренбург» на своём поле проигрывает «Уфе» со счётом 1:2. На 70-й минуте защитник хозяев Ренато Гойкович сократил преимущество гостей до одного мяча. До этого на 63-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов при помощи ВАР назначил 11-метровый удар в ворота хозяев. К точке подошёл полузащитник Владислав Камилов и уверенно реализовал пенальти.

На 19-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов отличился тоже с 11-метровой отметки. Напомним, ранее «СКА-Хабаровск» в другом стыковом матче победил «Химики» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут 28 мая.

За прямой текстовой трансляцией матча «Оренбург» - «Уфа» следить можно здесь.