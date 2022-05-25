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Камилов удвоил преимущество «Уфы» в матче против «Оренбурга»

25 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Оренбург
2:2
Уфа
окончен

В эти минуты в Оренбурге проходит стыковой матч за право участвовать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Оренбург» на своём поле проигрывает «Уфе» со счётом 0:2. На 63-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов при помощи ВАР назначил 11-метровый удар в ворота хозяев. К точке подошёл полузащитник Владислав Камилов и уверенно реализовал пенальти.

На 19-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов отличился тоже с 11-метровой отметки. Напомним, ранее «СКА-Хабаровск» в другом стыковом матче победил «Химики» со счётом 1:0. Ответные игры пройдут 28 мая.

За прямой текстовой трансляцией матча «Оренбург» - «Уфа» следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Оренбург РПЛ Гамид Агаларов Владислав Камилов
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