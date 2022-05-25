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Сильянов вернулся в «Локомотив»

25 Мая 2022 • 14:16 Комментировать
Оренбург
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Уфа
Через 2 ч. 5 мин.

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Вадим Шпинев сообщил, что его клиент вернулся в московский клуб после окончания срока арендного соглашения.

Напомним, по ходу минувшего сезона Сильянов был отдан в аренду в «Ростов», за который успел провести 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что защитник хочет остаться в команде Валерия Карпина.

«У Александра Сильянова действующий контракт с «Локомотивом». Закончилась аренда, он уже вернулся», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Вадим Шпинев Александр Сильянов
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