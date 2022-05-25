Сильянов вернулся в «Локомотив»

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Вадим Шпинев сообщил, что его клиент вернулся в московский клуб после окончания срока арендного соглашения.

Напомним, по ходу минувшего сезона Сильянов был отдан в аренду в «Ростов», за который успел провести 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что защитник хочет остаться в команде Валерия Карпина.

«У Александра Сильянова действующий контракт с «Локомотивом». Закончилась аренда, он уже вернулся», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».