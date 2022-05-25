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Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Не вижу никаких проблем играть на третий день матч»

25 Мая 2022 • 19:49 Комментировать
Оренбург
2:2
Уфа
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги матча с «Уфой» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- До конца бились, 2:2, красная карточка. Я думаю, хорошие эмоции для болельщиков команд. Хочу сказать своим ребятам спасибо за игру. Встречаемся в субботу, когда пойдет второй круг.

- Два дня всего до следующего поединка. Как этим временем распорядитесь?

- Я думаю, мы профессиональные футболисты, мы должны профессионально работать, я не вижу никаких проблем играть на третий день матч. Поэтому среда-суббота - это нормально. Понятно, нам завтра надо восстановиться, сделать хорошее восстановление. Потом мы поедем в Уфу. Я верю, что пойдем и покажем хорошую игру и характер, так как показала сегодня наша команда.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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