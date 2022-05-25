«Оренбург» сравнял счёт в матче с «Уфой», проигрывая к 70-й минуте 0:2

В эти минуты в Оренбурге проходит стыковой матч за право участвовать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

На 85-й минуте Андрей Малых получил мяч вблизи ворот «Уфы», смог пройти в штрафную площадь и прошил вратаря гостей. До этого на 70-й минуте защитник хозяев Ренато Гойкович сократил преимущество гостей до одного мяча.

На 63-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов при помощи ВАР назначил 11-метровый удар в ворота хозяев. К точке подошёл полузащитник Владислав Камилов и уверенно реализовал пенальти. На 19-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов отличился тоже с 11-метровой отметки.

За прямой текстовой трансляцией матча «Оренбург» - «Уфа» следить можно здесь.



