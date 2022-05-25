«Црвена Звезда» больше не интересуется Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб больше не заинтересован в российском нападающем Артёме Дзюбе.

Ранее Терзич подтверждал интерес сербского клуба к нападающему «Зенита». Напомним, 33-летний форвард объявил о своём уходе из питерской команды. Сообщалось, что помимо «Црвены Звезды», Дзюба может продолжить карьеру в Турции или США.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артёмом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — приводит слова Терзича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив в них 13 голов, а также отдав 10 результативных передач.