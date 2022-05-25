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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Где смотреть матч «Оренбург» - «Уфа» онлайн

25 Мая 2022 • 03:47 Комментировать
Оренбург
...
Уфа
Через 12 ч. 17 мин.

В среду вечером «Оренбург» и «Уфа» проведут первый стыковой матч за путёвку в Российскую премьер-лигу.  

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» смотрите в 17:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Уфа» едва не вылетела из РПЛ в ФНЛ напрямую, но одержала волевую победу над «Рубином» и тем самым заслужила право побороться за место под солнцем в стыках. «Оренбург», напротив, боролся за прямой билет в РПЛ, но споткнулся на финише, и теперь будет стараться решить задачу в стыковых играх с «Уфой».  

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург
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ОРЕНБУРГ УФА
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