Где смотреть матч «Оренбург» - «Уфа» онлайн

В среду вечером «Оренбург» и «Уфа» проведут первый стыковой матч за путёвку в Российскую премьер-лигу.

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» смотрите в 17:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Уфа» едва не вылетела из РПЛ в ФНЛ напрямую, но одержала волевую победу над «Рубином» и тем самым заслужила право побороться за место под солнцем в стыках. «Оренбург», напротив, боролся за прямой билет в РПЛ, но споткнулся на финише, и теперь будет стараться решить задачу в стыковых играх с «Уфой».