​«Спартак» и «Рига» не размочили нули на табло

В среду «Спартак» на зимнем сборе в ОАЭ проводил товарищеский матч против «Риги». За 90 сыгранных минут команды так и не смогли размочить нули на табло.
Стоит сказать, что на матче присутствовал владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.
Для «Спартака» это был второй подготовительный матч на сборах. В первом команда тоже сыграла вничью, правда, в результативную, - 2:2. Тогда соперником команды Паоло Ваноли был «Слован».
Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт в субботу, 26 февраля. Команду Паоло Ваноли в последние зимние выходные ждёт главное дерби Москвы против ЦСКА.
Протокол игры
Максименко Александр•Жиго Самуэль•Айртон Лукас•Джикия Георгий•Денисов Даниил•Мозес Виктор•Зобнин Роман•Умяров Наиль•Литвинов Руслан•Ларссон Джордан•Николсон Шамар
Пуринс Нильс•Музинга Нгонда•Черномордийс Антонийс•Baba Musah•Юрковскис Райвис•Пецос Атанасиос•Юрченко Владлен•Кендыш Юрий•Сойсало Микаэль•Лукили Карим•Вакулко Юрий
02 февраля.
Бан пользователя