​«Спартак» и «Рига» не размочили нули на табло

В среду «Спартак» на зимнем сборе в ОАЭ проводил товарищеский матч против «Риги». За 90 сыгранных минут команды так и не смогли размочить нули на табло.

Стоит сказать, что на матче присутствовал владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

Для «Спартака» это был второй подготовительный матч на сборах. В первом команда тоже сыграла вничью, правда, в результативную, - 2:2. Тогда соперником команды Паоло Ваноли был «Слован».

Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт в субботу, 26 февраля. Команду Паоло Ваноли в последние зимние выходные ждёт главное дерби Москвы против ЦСКА.