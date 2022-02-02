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​«Спартак» и «Рига» не размочили нули на табло

02 Февраля 2022 • 17:56 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Рига
окончен

В среду «Спартак» на зимнем сборе в ОАЭ проводил товарищеский матч против «Риги». За 90 сыгранных минут команды так и не смогли размочить нули на табло.

Стоит сказать, что на матче присутствовал владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

Для «Спартака» это был второй подготовительный матч на сборах. В первом команда тоже сыграла вничью, правда, в результативную, - 2:2. Тогда соперником команды Паоло Ваноли был «Слован».

Ближайшую официальную игру «Спартак» проведёт в субботу, 26 февраля. Команду Паоло Ваноли в последние зимние выходные ждёт главное дерби Москвы против ЦСКА.

Протокол игры  
Спартак Москва 0:0Рига
Максименко АлександрЖиго СамуэльАйртон ЛукасДжикия ГеоргийДенисов ДаниилМозес ВикторЗобнин РоманУмяров НаильЛитвинов РусланЛарссон ДжорданНиколсон Шамар
Запасные: Пруцев ДанилСоболев Александр СергеевичИгнатов Михаил АлександровичМаркитесов ДмитрийСелихов АлександрКофрие МаксимилианоХлусевич ДаниилБакаев ЗелимханРассказов НиколайГапонов ИльяГуца Артём
Пуринс НильсМузинга НгондаЧерномордийс АнтонийсBaba MusahЮрковскис РайвисПецос АтанасиосЮрченко ВладленКендыш ЮрийСойсало МикаэльЛукили КаримВакулко Юрий
Запасные: Марчинко КристофРамос Асеведо ГабриэльИсаев ИльяЛео Жан-БатистКамеш ВладимирСавельевс АлексейсВранянин МилошАндрессон АксельРугинс Ритварс
02 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
02 Февраля 2022 в 18:22
Видел только первый тайм. Второй уже не выдержал смотреть. Понравился Литвинов в роли крайнего центрального защитника. Про ямайский столб в нападении сказать нечего. Вроде перешел из чемпионата, который во всю идет, а игрока нет на поле.
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