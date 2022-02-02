Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» вновь ничего не показал: Ваноли пока без побед на посту наставника «красно-белых»

02 Февраля 2022 • 22:11 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Рига
окончен

В среду «Спартак» провёл второй контрольный матч под руководством Паоло Ваноли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится впечатлениями от поединка, который состоялся в ОАЭ.

«Спартак» в среду провёл второй матч под руководством Паоло Ваноли на сборе в ОАЭ. Соперником была латвийская «Рига». Итальянский специалист внёс ряд изменений в состав. Персональные перестановки на этом этапе подготовки не так важны, гораздо интереснее тактические моменты.

Ваноли вновь выпустил состав с тройкой центральных защитников. При этом Руслан Литвинов опять занял место именно в обороне. В этот раз он играл правее, в центре действовал Самуэль Жиго. Видимо, новый наставник действительно видит Литвинова именно защитником. Эта позиция не нова для него, в «двойке» он выступал чаще как раз в обороне, так что удивлять эта перестановка не должна.

Также с первых минут «Спартак» вышел с ярко выраженной парой нападающих. Ларссон действовал на одной линии с Николсоном. Задумка при этом была понятна. Швед старался делать ставку на свою скорость, а ямайский нападающий – скорее на свою мощь. Это было как минимум интересно, потому что о таком варианте многие размышляли, да и Ларссону лучше играть именно в атаке, а не инсайда. Правда, в первом тайме высказать какое-то мнение о действии этой пары было нельзя, потому что «Спартак» ничего придумать не мог. При этом «красно-белые» не использовали длинные передачи на Николсона, так что у него не было возможности проявить свои габариты.

Как и в первом матче, «Спартак» старался высоко прессинговать соперника. Москвичи порой даже пытались не давать рижанам спокойно разыгрывать мяч от своих ворот. Учитывая, что «красно-белые» делают это явно осознанно, можно предположить, что такова установка Ваноли.

Во втором тайме «Спартак» стал использовать длинные передачи. Это давало результат, москвичи стали цепляться за мяч на чужой половине поля, и порой это приводило к опасным моментам у ворот рижан.

Интересно, что Ваноли не стал активно менять состав. В перерыве вышли Селихов и Игнатов, в середине второго тайма – Кофрие. В остальном же на поле находился стартовый состав. Таким образом, можно предположить, что Ваноли хотел посмотреть именно на это сочетание футболистов, которое, возможно, будет для него основным. Конечно, с поправкой на Денисова, которого, видимо, всё же заменит Кристофер Мартинш Перейра. В итоге Ваноли лишь за двадцать минут до конца решил обновить состав.

В целом «Спартак» вновь толком ничего не показал. Критиковать за это «красно-белых» смысла нет. В контрольных играх точно нет задачи побеждать, так что результат действительно уходит на второй план. Пока видно, что команда работает, что тренерский штаб что-то ищет. Какие-то идеи Ваноли, кажется, работают, какие-то – не очень. У тренерского штаба в запасе ещё порядка трёх недель до возобновления сезона. Много это или мало – каждый может решать сам. «Спартак» работает, результат же мы в любом случае увидим только в официальных матчах.

Роман Андреев


Должен ли «Спартак» был обыгрывать «Ригу» в товарищеском матче?
Да, это обязательно Нет, это же товарищеский матч Результат есть результат
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
22:32 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Самое главное - есть хорошие моменты в игре, в командных действиях»
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Будут смотреть футбол по телевизору»: Терюшков ответил фанатам «Химок», собравшимся бойкотировать матчи
22:16 · Россия. Премьер-лига
Сабитов – об Игнатьеве: «Дзюба тоже уходил в аренду из «Спартака» и «Зенита» эксклюзив
22:05 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Арсенала» Божович прокомментировал подписание Деспотовича
21:56 · Россия. Премьер-лига
Непростая победа «Динамо» над «Партизаном» в контрольном матче – видео видео
21:49 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА в перестрелке одолел «Виборг» на сборах – видео видео
21:37 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон впервые сыграл за ЦСКА после травмы ахилла, он восстанавливался 10 месяцев
21:26 · Россия. Премьер-лига
Деспотович стал игроком тульского «Арсенала» официально
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кокорин и Смолов потратили по полмиллиона на инвентарь в игре CS:GO
20:34 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Если бы Максименко ко мне пришёл, я бы дал ему несколько уроков, он спартаковец, как я могу отказать»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Шварц – о сборах «Динамо»: «Команда очевидно прибавляет»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Круговой сдал отрицательный тест на COVID-19
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Генич извинился за неудачную шутку на тему скандала с Гринвудом
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Дубль Заболотного и дебютный гол Медины принесли ЦСКА победу на сборах
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем