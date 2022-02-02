«Спартак» вновь ничего не показал: Ваноли пока без побед на посту наставника «красно-белых»

В среду «Спартак» провёл второй контрольный матч под руководством Паоло Ваноли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится впечатлениями от поединка, который состоялся в ОАЭ.

«Спартак» в среду провёл второй матч под руководством Паоло Ваноли на сборе в ОАЭ. Соперником была латвийская «Рига». Итальянский специалист внёс ряд изменений в состав. Персональные перестановки на этом этапе подготовки не так важны, гораздо интереснее тактические моменты.

Ваноли вновь выпустил состав с тройкой центральных защитников. При этом Руслан Литвинов опять занял место именно в обороне. В этот раз он играл правее, в центре действовал Самуэль Жиго. Видимо, новый наставник действительно видит Литвинова именно защитником. Эта позиция не нова для него, в «двойке» он выступал чаще как раз в обороне, так что удивлять эта перестановка не должна.

Также с первых минут «Спартак» вышел с ярко выраженной парой нападающих. Ларссон действовал на одной линии с Николсоном. Задумка при этом была понятна. Швед старался делать ставку на свою скорость, а ямайский нападающий – скорее на свою мощь. Это было как минимум интересно, потому что о таком варианте многие размышляли, да и Ларссону лучше играть именно в атаке, а не инсайда. Правда, в первом тайме высказать какое-то мнение о действии этой пары было нельзя, потому что «Спартак» ничего придумать не мог. При этом «красно-белые» не использовали длинные передачи на Николсона, так что у него не было возможности проявить свои габариты.

Как и в первом матче, «Спартак» старался высоко прессинговать соперника. Москвичи порой даже пытались не давать рижанам спокойно разыгрывать мяч от своих ворот. Учитывая, что «красно-белые» делают это явно осознанно, можно предположить, что такова установка Ваноли.

Во втором тайме «Спартак» стал использовать длинные передачи. Это давало результат, москвичи стали цепляться за мяч на чужой половине поля, и порой это приводило к опасным моментам у ворот рижан.

Интересно, что Ваноли не стал активно менять состав. В перерыве вышли Селихов и Игнатов, в середине второго тайма – Кофрие. В остальном же на поле находился стартовый состав. Таким образом, можно предположить, что Ваноли хотел посмотреть именно на это сочетание футболистов, которое, возможно, будет для него основным. Конечно, с поправкой на Денисова, которого, видимо, всё же заменит Кристофер Мартинш Перейра. В итоге Ваноли лишь за двадцать минут до конца решил обновить состав.

В целом «Спартак» вновь толком ничего не показал. Критиковать за это «красно-белых» смысла нет. В контрольных играх точно нет задачи побеждать, так что результат действительно уходит на второй план. Пока видно, что команда работает, что тренерский штаб что-то ищет. Какие-то идеи Ваноли, кажется, работают, какие-то – не очень. У тренерского штаба в запасе ещё порядка трёх недель до возобновления сезона. Много это или мало – каждый может решать сам. «Спартак» работает, результат же мы в любом случае увидим только в официальных матчах.

Роман Андреев