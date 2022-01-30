Кто будет основным форвардом «Спартака» во второй части сезона

«Спартак» провалил первую часть сезона РПЛ. Занимает лишь девятое место в турнирной таблице, а по результативности – 12-е. А ведь по именам у «красно-белых» была одна из лучших атак в лиге. Руководство и тренерский штаб решили усиливать не проблемные позиции в защите и полузащите, а укреплять нападение, раз уж была низкая результативность. В итоге московский клуб организовал трансфер форварда «Шарлеруа» и сборной Ямайки Шамара Николсона, за которого заплатили 9 млн евро. Теперь в распоряжении главного тренера Паоло Ваноли сразу четыре нападающих: Понсе, Соболев, Ларссон и Николсон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, будет ли атака сильной стороной «Спартака» и кто из форвардов во второй части сезона будет играть в основе, а кому придётся ждать своего шанса со скамейки.

В атаке подобралась компания достойных ребят, и каждый рассчитывает быть основным в команде. «Спартак» – явно не тот случай, где есть один главный нападающий и несколько глубоких резервистов. Что интересно, всем четверым сейчас по 24 года. То есть все они должны быть на пике карьеры, либо же быть там в ближайшее время. Все форварды у «Спартака» стоят приличных денег. Шамар Николсон, за которого «красно-белые» отдали 9 млн, имеет рыночную стоимость 6,5 млн. Трансферная стоимость Джордана Ларссона – 11 млн евро, Александра Соболева – 9, Эсекьеля Понсе – 7.

В 18 стартовых турах чемпионата России чаще всего появлялся на поле Соболев – 16 раз. В этих матчах Александр забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Правда, трижды Соболев забивал с пенальти. Один мяч с игры в 16 встречах – так себе результат для классического форварда. Показатель xG (ожидаемые голы) – 5,52. Очевидно, что у Соболева хромает реализация.

А вот у кого не было проблем с реализаций, так это у Понсе. До травмы аргентинец успел провести 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист. А ведь у Эсекьеля показатель xG – всего 1,47. Неожиданно не сумел забить ни одного гола в первой части сезона Джордан Ларссон, хотя и сыграл 14 матчей. В сезоне-2021/22 швед с 15 мячами стал самым результативным в команде, но сейчас у него никак не получается открыть счёт забитым мячам (xG – 1,95).

В отличие от новых партнёров по атаке, у ямайца Николсона в первой части сезона проблем с результативностью не было. В 18 матчах в чемпионате Бельгии он настрелял 13 голов. В бомбардирской гонке Шамар третий, а вот по скорострельности был лучшим (102 минуты на гол). С такой статистикой Николсон мог оказаться в одной из топ-5 лиг, поэтому «Спартак» сделал правильный шаг. Главная задача форварда – забивать голы, но Соболев и Ларссон эту задачу провалили. Приход Николсона заставит их сильнее пахать, иначе ямайский футболист существенно ограничит их игровое время.

Теперь многое зависит от того, в какой футбол будет играть Ваноли во второй части сезона. Сам тренер сказал, что всё зависит от футболистов, и важна не схема, а менталитет и характер команды. 28 января «Спартак» провёл товарищеский матч со «Слованом» (2:2). После него экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко предположил, что команда будет играть в три центральных защитника, а вот как будут располагаться футболисты атаки – тренерским штабом пока не решено.

Если «Спартак» будет играть по структуре 3-5-2, тогда есть большая вероятность, что будут играть два фактурных нападающих: Николсон и Соболев, Николсон и Понсе. Возможна также комбинация фактурного и быстрого: Николсон и Ларссон, Соболев и Ларссон. Не будем забывать, что в команде есть Квинси Промес. Голландский вингер может и в нападении сыграть, если этого потребует ситуация.

Схемы 3-4-3 и 3-4-2-1 – это возможность для Ваноли задействовать сразу трёх форвардов. Если предположить, что нападающие «Спартака» будут в хорошей форме, а полузащитники – в плохой, то тогда такие вариации вполне реалистичные. В таком случае придётся использовать одного из классических форвардов – Николсона или Соболева, а в оттяжке могут сыграть и Ларссон, и Понсе, и Промес, и Игнатов.

Исходя из трансферов, логично, что «красно-белые» будут играть в 3-5-2 или 3-4-3. Это могут быть и похожие вариации, но суть понятна – акценты на фланги, вертикальная доставка мяча вперёд без излишнего контроля. Но лишь первые официальные матчи сезона покажут, как будет на самом деле. Пока же Ваноли присматривается и проверяет подопечных в деле.

Владислав АВРАМЕНКО