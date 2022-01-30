Первый футболист из Люксембурга в «Спартаке»: Кто такой Кристофер Мартинш

«Спартак» делает шестое приобретение на зимнем трансферном окне. Команду пополнит Кристофер Мартинш Перейра. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о первом футболисте из Люксембурга, который примерит красно-белую футболку.

Кристофер Мартинш Перейра станет третьим футболистом из Люксембурга, который будет выступать в Российской премьер-лиге. Ранее Оливье Тилль защищал цвета «Уфы», а его брат Себастьян заезжал в «Тамбов». Теперь же люксембуржец будет выступать за российский топ-клуб. Первая реакция снобистская – «Спартак» дожил до того, что укрепляет команду любителями. Однако это уже далеко не так. Сборная Люксембурга прогрессирует, и в отборе к чемпионату мира-2022 набрала столько же очков в группе, сколько и Ирландия, оставив далеко позади Азербайджан. При этом у команды было больше баллов, чем у болгар и боснийцев, которые играли в других группах. В сборной Люксембурга есть легионеры из чемпионатов Германии, Франции, Голландии, английского Чемпионшипа. В общем, принижать Мартинша Перейру только на основании того, за какую сборную он выступает, не стоит.

Перейра начинал карьеру в Люксембурге, но уже в 16 лет оказался в «Лионе». В составе «ткачей» он провёл лишь два матча – в Лиге 1 в сентябре 2017 года. Сначала он вышел в основе на поединок с «Генгамом», отыграл 51 минуту и получил жёлтую карточку, а через неделю появился на замену в поединке с «ПСЖ» за 18 минут до конца.

В сезоне 2018/19 опорный хавбек на правах аренды отправился в «Труа», которому помог пробиться в плей-офф за право вернуться в элиту. В Лиге 2 Мартинш Перейра провёл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. «Труа» занял третье место, но плей-офф провёл неудачно, проиграв в стыковом матче «Лансу» 1:2. Перейра стал антигероем того поединка, получив две жёлтые карточки, которые на 67-й минуте превратились в красную. «Труа» выстоял основное время, но в овертайме пропустил решающий мяч.

Летом 2019-го люксембуржец покинул Францию – швейцарский «Янг Бойз» заплатил за него 2 миллиона евро. Мартинша Перейру брали в основу, но уже в начале нового сезона он выбыл из строя на 2,5 месяца. Оправившись от травмы, люксембуржец вернулся в стартовый состав и помог «Янг Бойз» оформить «золотой дубль». В минувшем сезоне Перейра также намучился из-за травм, пропустив по 3 месяца на старте и в середине. Тем не менее, когда он был здоров, то неизменно играл в основе. В прошлом году «Янг Бойз» вновь стал чемпионом Швейцарии.

В текущем сезоне травмы обходят стороной Перейру, при этом он за 15 матчей в швейцарской Суперлиге успел получить две красные карточки. Также футболист отыграл 5 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов и приложил усилия для победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Именно на люксембуржце Уан-Биссака грубо нарушил правила, получив красную карточку.

Этой зимой Мартинш Перейра мог перебраться в Италию: сообщалось об интересе «Болоньи». Однако та сделка осуществлена не была, зато теперь хавбек едет в Россию.

Мы начали с того, что Мартинш Перейра выступает за сборную Люксембурга. Изначально он ждал приглашения от страны предков – из Кабо-Верде. В марте 2013 года полузащитник по этой причине ответил отказом на вызов из Люксембурга. Однако из Кабо-Верде так и не позвонили, и в сентябре 2014 года в возрасте 17 лет Перейра дебютировал за национальную команду из Европы. К 24 годам (в феврале будет 25) хавбек провёл за сборную Люксембурга 49 матчей и забил 1 гол.

Если читать отзывы о Мартинше Перейре, то его считают довольно жёстким футболистом, который не щадит ни себя, ни соперника. Возможно, именно такой, выжигающий всё в середине поля, «Спартаку» и нужен был. Правда, в этом случае получается, что Руслана Литвинова тренерский штаб действительно видит именно в качестве защитника, потому что иначе в середине поля будет слишком много футболистов.

Роман Андреев