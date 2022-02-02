​«Спартак» огласил состав на матч с «Ригой», в воротах – Максименко

В среду «Спартак» сразится с «Ригой» в товарищеской игре на зимних сборах в ОАЭ. Москвичи озвучили стартовый состав команды на эту игру. Место в рамке ворот займёт Александр Максименко, которого клуб исключил из заявки на РПЛ, чтобы он мог получать игровое время во второй команде.

Полностью состав команды Паоло Ваноли выглядит так: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон, Ларссон.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.