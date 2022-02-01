У «Спартака» есть всего полгода, чтобы найти достойную замену Жиго

«Красно-белые» ещё несколько месяцев назад понимали, что уход Жиго – неизбежность. Летом 2021 года француз сообщил, что добросовестно отработает контракт, после чего покинет «Спартак». В такой ситуации у боссов московского клуба было всего два решения: продавать сразу или ждать, когда закончится контракт. Пришлось выбрать меньшее из зол. «Красно-белые» решили, что лучше потерять несколько миллионов, нежели оставлять команду до конца сезона без лидера обороны. В итоге провернули сделку – «Марсель» получил права на футболиста, но тот до завершения сезона будет выступать за «Спартак» в аренде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, почему такое решение выгодно московскому клубу.

«Спартак» и «Марсель» провели взаимовыгодную сделку. «Красно-белые» получат от «Марселя» 500 тысяч евро: если бы Жиго просто доиграл до конца контракта, то не получили бы ничего. Учитывая то, что Самуэль уже принадлежит «Марселю», в таком случае французский клуб может взять на себя часть обязательств по зарплате. Жиго зарабатывает более 2 млн евро в год. То есть за четыре месяца «Спартаку» пришлось бы заплатить ещё около 1 млн, но теперь частично от этих трат московский клуб избавится. Однако в данной ситуации не так важен денежный вопрос, как то, что Жиго будет играть с ещё большей мотивацией. Теперь защитник прекрасно понимает, каким будет его ближайшее будущее. Ему нужно поддерживать высокий уровень, чтобы летом прийти в «Марсель» в качестве игрока основного состава.

Теперь о том, зачем «Марсель» пошёл на этот шаг. На первый взгляд «провансальцы» могли дождаться завершения сезона и подписать защитника бесплатно. Но вот только летом «Марселю» пришлось бы столкнуться с серьёзной конкуренцией. Правда, это только второстепенная причина. Основная – трансферный бан от ФИФА. Разбирательства по делу Алассана Гуйе, когда «Марсель» перехватил футболиста у «Уотфорда», с которым был подписан предварительный контракт, завершены и решение принято. В следующие два трансферных окна «провансальцы» не смогут регистрировать новых игроков. То есть летом они просто не имели бы возможности заявить футболиста.

Если посмотреть на игру других защитников «Спартака», уход Жиго – трагедия. Француз отлично играл головой, раздавал классные длинные передачи, выбирал правильные позиции и быстро реагировал на эпизоды. Для своего амплуа Самуэль отлично работает с мячом. К сожалению, травма крестов не позволила ему полноценно провести весь период пребывания в клубе.

Помимо Самуэля Жиго и Георгия Джикии, у «Спартака» нет хороших центральных защитников. Гапонов и Кутепов – слабые игроки для команды, которая ставит перед собой серьёзные задачи. В какой форме Маслов – непонятно, Кофрие ставить в центр – самоубийство. Именно поэтому то, что Жиго уйдет не зимой, а через полгода, – победа нового спортивного директора «Спартака». Достойного сменщика нет, но до начала следующего сезона его можно найти. Вторую половину сезона «красно-белые» начинают с непростых матчей с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром», и без Жиго было бы как-то тревожно за «Спартак», который находится не так далеко от зоны переходных матчей.

Владислав АВРАМЕНКО