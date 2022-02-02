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​Салихова приехала на матч «Спартака» вместе с Федуном

02 Февраля 2022 • 16:30 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Рига
1.33 4.90 7.90
2-й тайм

Владелец «Спартака» Леонид Федун воочию наблюдает за товарищеским матчем московской команды против «Риги» на сборах в ОАЭ. Вместе с ним на игру приехала и его супруга Зарема Салихова, которая, как раз за разом убеждаемся, серьёзно вовлечена в клубные дела.

Также на игре присутствуют Лука Каттани, который в декабре занял должность спортивного директора «Спартака», и Франко Камоцци, являющийся советником «красно-белых» по вопросу трансферов.  

Следить за товарищеским матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА РИГА
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