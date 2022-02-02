​Салихова приехала на матч «Спартака» вместе с Федуном

Владелец «Спартака» Леонид Федун воочию наблюдает за товарищеским матчем московской команды против «Риги» на сборах в ОАЭ. Вместе с ним на игру приехала и его супруга Зарема Салихова, которая, как раз за разом убеждаемся, серьёзно вовлечена в клубные дела.

Также на игре присутствуют Лука Каттани, который в декабре занял должность спортивного директора «Спартака», и Франко Камоцци, являющийся советником «красно-белых» по вопросу трансферов.

Следить за товарищеским матчем между «Спартаком» и «Ригой» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.