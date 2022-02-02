​Классен уже тренируется со «Спартаком», травма оказалась несерьёзной

Леон Классен стал одним из зимних новичков «Спартака». Защитник травмировался в дебютной игре за москвичей против «Слована», проведя на поле приблизительно полчаса. Тем не менее, травма Классена оказалась несерьёзной. Защитник уже тренируется, о чём пишет «Спорт-Экспресс». При этом Леон не попал в заявку «красно-белых» на матч против «Риги», который пройдёт в среду.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Ригой» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.