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Д. Комбаров не считает, что потеря Понсе станет глобальной проблемой для «Спартака»

29 Января 2022 • 15:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Рига
02.02 15:00

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость о том, что нападающий «красно-белых» Эсекель Понсе близок к переходу в испанский «Эльче». Дмитрий выразил мнение, что уход аргентинца не сильно скажется на его бывшем клубе.

«Надеюсь, это пойдет на благо команде. Не думаю, что уход Понсе является глобальной потерей для «Спартака», – заявил Комбаров в беседе с корреспондентом Sport 24.

Отметим, что Понсе выступает за московский «Спартак» с 2019 года. В этом сезоне на счету аргентинского нападающего 4 гола и результативная передача в 7 матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Комбаров Эсекель Понсе
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