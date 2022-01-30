Наилучший вариант: «Спартак» придумал, как красиво расстаться с Жиго

Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Марселе», но отправится во Францию лишь летом. При этом «Спартак» сумел немного заработать на футболисте, у которого завершается контракт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» аплодирует менеджменту клуба.

«Спартак» провёл красивую сделку по трансферу Самуэля Жиго. Москвичи всеми силами пытались удержать француза, но семейные обстоятельства сказали своё слово. Жиго всё нравилось в «Спартаке», а через полтора года он и вовсе мог бы получить российский паспорт. Тем не менее этого не случится. Жиго вынужден вернуться ближе к своему ребенку, иначе он рискует лишиться части родительских прав. Естественно, что в такой ситуации удержать защитника у «Спартака» не было ни единого шанса.

Казалось, что у клуба было два варианта. Либо отпустить Жиго сейчас и заработать денег, либо сохранить его до лета, но тогда защитник уйдёт бесплатно. Учитывая тяжёлое турнирное положение, «Спартаку» француз на вторую часть сезона просто необходим. По этой причине казалось, что Жиго покинет Москву на правах свободного агента.

Однако спортивный блок «Спартака» нашёл возможность, как заработать на Жиго и сохранить его до лета. «Марсель» хотел подписать защитника, но летом у клуба такой возможности не будет. В 2020 году провансальцы подписали контракт с полузащитником Папа Гуйе, у которого было на руках пятилетнее соглашение с «Уотфордом». За это нарушение на «Марсель» наложили трансферный бан, и будущим летом французский клуб не сможет подписывать новичков. Таким образом, провансальцы должны были сейчас думать об усилении на следующий период.

В итоге «Спартак» воспользовался ситуацией «Марселя», вынудив провансальцев купить Жиго, но сохранив его в аренде до лета. Для «Спартака» это наилучший сценарий, который только мог быть. Конечно, 2 миллиона – это скромная компенсация за защитника такого уровня. С другой стороны, это точно лучше, чем ничего, а ведь буквально через пару дней во Франции закрывалось трансферное окно, после чего продать Жиго было бы уже невозможно.

Когда футболист подписывает с новым клубом контракт, который вступает в силу через какое-то время, главное опасение заключается в том, что он начнёт себя беречь. Однако в ситуации с Жиго этого бояться не стоит. Француз за время пребывания в «Спартаке» наглядно показал, что он настоящий боец. Жиго точно не будет беречь себя, действовать в полноги, просто он из тех футболистов, кто этого не умеет. Более того, как раз определённость для Жиго даже лучше. У него уже контракт, который вступает в силу летом, так что даже гипотетическая травма не оставит его в июне без работы.

Главная проблема для «Спартака» сейчас – это найти замену. До июня француз вместе с Джикией будет цементировать оборону команды, а летом он отправится в «Марсель». Сообщается, что «Спартак», отпустив Понсе в «Эльче», уже сейчас пополнится новым защитником, который как раз получит полгода на адаптацию. Если это случится, то руководству «красно-белых» можно будет поставить пятёрку за эту операцию. При условии, конечно, что новый защитник по уровню не будет уступать Жиго, а найти такого на самом деле будет не так уж и просто.

Роман Андреев