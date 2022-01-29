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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему «Спартак» избавляется от Понсе именно сейчас

29 Января 2022 • 20:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Рига
02.02 15:00

Эсекель Понсе уходит из «Спартака» и продолжит карьеру в «Эльче». Аргентинский форвард уже покинул расположение «красно-белых» на сборе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом кадровом ходе.

Эсекель Понсе выбыл из строя в конце сентября, но всё равно остался в топ-3 лучших бомбардиров «Спартака» этого сезона. Больше него забили только Александр Соболев и Куинси Промес. Аргентинец в целом оставил о себе впечатление как о довольно стабильном игроке. Несмотря на то, что за два с половиной сезона Понсе точно не стал каким-то незаменимым нападающим, тем не менее он довольно стабильно забивал у всех тренеров. При Кононове Понсе отмечался в отборе Лиги Европы, при Тедеско и Руе Витории отправлял мячи в сетку в рамках Премьер-лиги. Любопытно, что на Понсе при этом ставку особо не делали, а он, даже выходя со скамейки, при необходимости забивал.

На самом деле, кажется, что Понсе в последние годы был самым недооценённом игроком «Спартака». Хотя аргентинец забивал, «красно-белые» постоянно искали усиление атаки, подписав после его прихода Александра Соболева, Александра Кокорина, Куинси Промеса, а теперь ещё и Шамара Николсона. Все, кроме голландца, – прямые конкуренты Понсе по позиции.

Понсе точно мог принести «Спартаку» пользу, но клуб решил от него избавиться. Объективных причин тому можно назвать много. В атаке перед второй половиной сезона оказалось довольно много нападающих – четверо. Наверное, это многовато даже с учетом участия в Лиге Европы. При этом Понсе пока травмирован, ему надо набирать кондиции, и не очень понятно, когда он будет в лучшей своей форме.

Возможно, сыграл и субъективный фактор. Новое руководство сделало ставку на Шамара Николсона. За нападающего выложили приличные деньги, поэтому Каттани и компании необходимо, чтобы форвард из Ямайки заиграл. В этой ситуации лишний конкурент в лице забивного Понсе мог бы помешать Николсону. Теперь же есть Николсон, Соболев, от которого избавляться уж точно нельзя, и Ларссон, который не совсем центрфорвард по своему типажу.

И всё же не очень понятно, почему «Спартак» решил расстаться с Понсе сейчас. В конце концов «Эльче» – не самый интересный и уж точно не самый выгодный вариант, который можно было найти. Испанский клуб никого не покупал дороже 5 миллионов евро и осуществил всего 8 сделок свыше 1 миллиона евро.

Видимо, речь идёт всё же об аренде Понсе, а в этой связи логично предположить, что приоритетом для «Спартака» было не столько расставание с аргентинцем, сколько освобождение легионерской квоты ещё для кого-то. В медиа появилась информация, что «красно-белые» планируют укрепить среднюю линию команды Мартином Торсбю. Если предположить, что Паоло Ваноли планирует использовать Руслана Литвинова в обороне, то москвичам действительно нужен ещё один хавбек. Если норвежца подписать не удастся, то можно найти другой вариант.

Уход Понсе – это всё-таки потеря для «Спартака». Нападающий, умеющий стабильно забивать, – большая редкость. Будь «красно-белые» стабильнее в эти годы, возможно, и Понсе забивал бы больше. В итоге же он стал жертвой обстоятельств и лимита.

Роман АНДРЕЕВ

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эльче Эсекель Понсе
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СПАРТАК МОСКВА РИГА
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