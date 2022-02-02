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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На матч «Спартака» приедет Федун

02 Февраля 2022 • 14:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Рига
1.33 4.90 7.90
Через 0 ч. 5 мин.

В среду «Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона проведёт контрольный матч против «Риги». Эту игру в ОАЭ посетит владелец московского клуба Леонид Федун. Об этом стало известно Metaratings

Отмечается, что Федун планирует поприсутствовать и на игре «красно-белых» против «Джохора», которая пройдёт 5 числа.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля. В этот день «красно-белых» ждёт главное дерби Москвы против ЦСКА.

Стоит напомнить, что в декабре у «Спартака» сменился тренер. Команду принял итальянец Паоло Ваноли, который ранее входит в штаб Антонио Конте.

Следить за матчем «Спартак» - «Рига» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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СПАРТАК МОСКВА РИГА
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