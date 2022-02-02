​На матч «Спартака» приедет Федун

В среду «Спартак» в рамках подготовки ко второй части сезона проведёт контрольный матч против «Риги». Эту игру в ОАЭ посетит владелец московского клуба Леонид Федун. Об этом стало известно Metaratings.

Отмечается, что Федун планирует поприсутствовать и на игре «красно-белых» против «Джохора», которая пройдёт 5 числа.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля. В этот день «красно-белых» ждёт главное дерби Москвы против ЦСКА.

Стоит напомнить, что в декабре у «Спартака» сменился тренер. Команду принял итальянец Паоло Ваноли, который ранее входит в штаб Антонио Конте.

Следить за матчем «Спартак» - «Рига» можно будет в текстовой трансляции.