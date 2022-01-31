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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларссон поделился впечатлениями о русских

31 Января 2022 • 15:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Рига
02.02 15:00

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями о жизни в России. По его словам, русские – не такие закрытые, как может показаться. Напомним, что швед выступает за «красно-белых» с лета 2019 года.

«Русские могут показаться очень закрытыми, но, если узнать человека получше, он откроется – и окажется, что это очень дружелюбные люди», – заявил Ларссон в интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 24-летний шведский нападающий провёл за московский «Спартак» 14 матчей в чемпионате России, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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СПАРТАК МОСКВА РИГА
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