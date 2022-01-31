Ларссон поделился впечатлениями о русских

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями о жизни в России. По его словам, русские – не такие закрытые, как может показаться. Напомним, что швед выступает за «красно-белых» с лета 2019 года.

«Русские могут показаться очень закрытыми, но, если узнать человека получше, он откроется – и окажется, что это очень дружелюбные люди», – заявил Ларссон в интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 24-летний шведский нападающий провёл за московский «Спартак» 14 матчей в чемпионате России, где не отметился ни одним результативным действием.