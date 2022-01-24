«Уфу» покинул австрийский футболист

Мориц Бауэр больше не является футболистом «Уфы», защитник с австрийским и швейцарским гражданством решил покинуть клуб и стать свободным агентом. Об этом сообщает Transfermarkt. Где будет выступать 29-летний Бауэр далее, не сообщается.

В составе «Уфы» в минувшем сезоне он отыграл в десяти матчах, но при этом не записывал на свой счет никаких результативных параметров - ни голов, ни голевых передач.

Ранее он выступал в швейцарских клубах «Винтертур» и «Грассхоппер», английском «Сток Сити», шотландском «Селтике», а также провел один сезон в казанском «Рубине» - 2016/2017. Провел шесть матчей за взрослую сборную Австрии.