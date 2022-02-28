Стукалов: «Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о поражении от «Ахмата» (1:2).

«Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом, может непривычное поле, может скованность какая-то была. В концовке игра шла до гола, забил соперник», - цитирует Стукалова пресс-служба уфимцев.

Отметим, что «Уфа» вела в счёте после первого тайма, но не смогла увезти очки из Грозного, пропустив два гола во второй половине.

После девятнадцати туров башкирский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отрыв от «Химок», идущих последним, составляет всего лишь два зачетных балла.