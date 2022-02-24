Как «Ахмат» живёт под санкциями

Во вторник вечером стало известно, что Министерство финансов США внесло ЦСКА в список компаний, на которые распространяются санкции. Ранее та же участь постигла «Ахмат». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как санкции повлияли на грозненцев.

В декабре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против «Ахмата». Точнее говоря, ограничения были введены против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого внесли в «Список Магнитского». Санкции были введены в отношении него, его окружения, а также коснулись футбольного и бойцовского клубов «Ахмат».

Практически тут же после этого известия компания Fincraft Resources отказалась от спонсирования «Ахмата» (делала она это под названием SAT & Company). Логотип пропал с футболок грозненцев как раз во второй части сезона-2020/21. Всего в тот момент у «Ахмата» было три спонсора – ещё фонд «Ахмат» и Московский индустриальный банк. Последний тоже перестал спонсировать клуб, правда, скорее по причине санации. С тех пор новых спонсоров у «Ахмата» не появилось.

Финансовые проблемы привели к тому, что «Ахмат» даже обратился за помощью. В итоге Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки грозненцев.

О проблемах, которые последовали из-за санкций, рассказывал главный тренер команды Андрей Талалаев. Он отмечал, что клуб не смог осуществить ряд трансферов, на которые рассчитывал. По его словам, проблемой стала именно схема оплаты. Зимой 2021 года «Ахмат» взял в аренду нападающего Ладислава Алмаши и долго не мог расплатиться со словацким «Ружомбероком».

Вообще с момента введения санкций «Ахмат» стал реже пополняться футболистами из-за рубежа. Кроме Алмаши той же зимой был приобретен Габриэль Янку из румынского «Вииторула», а в этом сезоне лишь Дарко Тодорович был взят в аренду из «Зальцбурга». Раньше грозненцы довольно часто делали ставку на иностранцев, сейчас же даже разрешённая квота не заполнена.

Также Талалаев отмечал, что «Ахмату» пришлось менять экипировщика. На смену международному бренду Adidas пришёл итальянский Macron. При всём уважении к итальянской компании она едва ли может считаться столь же авторитетной.

Из других важных проблем – отсутствие доступа к важному программному обеспечению. Талалаев жаловался, что «Ахмат» не может пользоваться WyScout. Конечно, остался российский Instat, но теперь у грозненцев даже нет выбора. Лишился «Ахмат» и доступа к Huddle.

Тем не менее, несмотря на ряд сложностей, «Ахмат» продолжает выступать на высоком уровне. Минувший сезон грозненцы закончили на 11-м месте, а в нынешнем идут седьмыми. «Ахмат» наглядно показывает, что в российском футболе можно успешно жить и с учётом всех ограничений. Конечно, надо понимать, что грозненцы не участвуют в еврокубках, поэтому не очень понятно, какая ситуация у клуба с финансовым фейр-плей. Однако в остальном серьёзных проблем нет.

Роман Андреев