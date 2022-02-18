«Ахмат» выступил за расширение чемпионата России до 18 команд

Ещё один клуб российской Премьер-лиги поддержал инициативу расширения списка участников чемпионата до 18 команд. Речь идет об «Ахмате», выступившим с заявлением вслед за тульский «Арсеналом».

Позицию клуба высказал генеральный директор Ахмед Айдамиров, приведя несколько аргументов. «В целом, если есть команды со стадионами, готовые играть в Премьер-лиге, мы скорее поддерживаем расширение, чем нет», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на ближайшем собрании клубов будет рассматриваться сразу несколько возможных реформ. Будет затронут лимит на легионеров и потенциальная смена формата проведения первенства.