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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» выступил за расширение чемпионата России до 18 команд

18 Февраля 2022 • 20:31 Комментировать
Ахмат
...
Уфа
27.02 19:00

Ещё один клуб российской Премьер-лиги поддержал инициативу расширения списка участников чемпионата до 18 команд. Речь идет об «Ахмате», выступившим с заявлением вслед за тульский «Арсеналом».

Позицию клуба высказал генеральный директор Ахмед Айдамиров, приведя несколько аргументов. «В целом, если есть команды со стадионами, готовые играть в Премьер-лиге, мы скорее поддерживаем расширение, чем нет», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на ближайшем собрании клубов будет рассматриваться сразу несколько возможных реформ. Будет затронут лимит на легионеров и потенциальная смена формата проведения первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат
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АХМАТ УФА
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