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Газизов: «Как спортивный менеджер, я хочу добиться титула – сделаю это с «Уфой»

22 Февраля 2022 • 21:47 Комментировать
Ахмат
...
Уфа
27.02 19:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился своими планами на будущее, отметившись довольно-таки оптимистичными высказываниями. Чиновник заявил, что ему хотелось бы иметь в своей карьере выигранный трофей во время работы в одном из клубов.

«Я шел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно», - прокомментировал Газизов в разговоре со Sports.ru.

Стоит уточнить, что на данный момент подопечные Алексея Стукалова занимают 15-ю строчку в РПЛ. Команда также вылетела из Кубка страны, проиграв «Алании».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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