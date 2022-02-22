Газизов: «Как спортивный менеджер, я хочу добиться титула – сделаю это с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился своими планами на будущее, отметившись довольно-таки оптимистичными высказываниями. Чиновник заявил, что ему хотелось бы иметь в своей карьере выигранный трофей во время работы в одном из клубов.

«Я шел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно», - прокомментировал Газизов в разговоре со Sports.ru.

Стоит уточнить, что на данный момент подопечные Алексея Стукалова занимают 15-ю строчку в РПЛ. Команда также вылетела из Кубка страны, проиграв «Алании».