«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

В 19-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле принимал «Уфу».
В конце первого тайма гости открыли счёт, Журавлёв откликнулся на передачу Иванова и отправил мяч в сетку. В самом начале второй половины встречи Алексей Сухой после подсказки ВАР поставил пенальти в ворота «Уфы», который не без труда реализовал Коновалов. Всё шло к закономерной ничьей, но Трошечкин с этим согласен не был и принёс победу своей команде на 84-й минуте. 2:1 в пользу «Ахмата».
Сегодняшняя победа позволила «Ахмату» подняться на пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Уфа» продолжает бороться за выживание.
|45'Журавлёв Юрий (0:1)
|(1:1) Коновалов Игорь50'
|(2:1) Трошечкин Александр85'
Шелия Гиорги•Быстров Марат•Семёнов Андрей • 67'Нижич Зоран•Богосавац Мирослав•Тимофеев Артём•Коновалов Игорь•Тодорович Дарко 46' (Карапузов Владислав ( 46') •Уткин Даниил 9' 73' (Трошечкин Александр ( 73') •Садулаев Лечи 46' (Бериша Бернард ( 46') •Себаи Сенин 46' (Архипов Артём ( 46'Умаев Идрис 87')
Беленов Александр•Плиев Константин•Журавлёв Юрий•Йокич Боян • 27'Кабутов Дмитрий 88' (Емельянов Данила ( 88') •Фищенко Руслан 29' 46' (Камилов Владислав ( 46' ) • 54'Иванов Олег•Касинтура Эгаш 49' 69' (Никитин Алексей ( 69') •Тьягу Родригеш 68' 69' (Урунов Остон ( 69') •Агаларов Гамид • 67'Dilan Ortiz 81' (Саплинов Александр ( 81')
Запасные: Чичкан Антон•Голубев Артём
27 февраля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).