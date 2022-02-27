Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

27 Февраля 2022 • 20:55 Комментировать
Ахмат
2:1
Уфа
окончен

В 19-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле принимал «Уфу».

В конце первого тайма гости открыли счёт, Журавлёв откликнулся на передачу Иванова и отправил мяч в сетку. В самом начале второй половины встречи Алексей Сухой после подсказки ВАР поставил пенальти в ворота «Уфы», который не без труда реализовал Коновалов. Всё шло к закономерной ничьей, но Трошечкин с этим согласен не был и принёс победу своей команде на 84-й минуте. 2:1 в пользу «Ахмата».

Сегодняшняя победа позволила «Ахмату» подняться на пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Уфа» продолжает бороться за выживание.

 
Ахмат 2:1Уфа
  45'Журавлёв Юрий (0:1)
(1:1) Коновалов Игорь50'   
(2:1) Трошечкин Александр85'   
Шелия ГиоргиБыстров МаратСемёнов Андрей   67'Нижич ЗоранБогосавац МирославТимофеев АртёмКоновалов ИгорьТодорович Дарко  46' (Карапузов Владислав (  46') Уткин Даниил   9'  73' (Трошечкин Александр (  73') Садулаев Лечи  46' (Бериша Бернард (  46') Себаи Сенин  46' (Архипов Артём (  46'Умаев Идрис  87')
Запасные: Кадыров АбубакарШвец АнтонКонате Мохамед IIГудиев ВиталийИналкаев АбубакарПуцко АлександрХарин Евгений
Беленов АлександрПлиев КонстантинЖуравлёв ЮрийЙокич Боян   27'Кабутов Дмитрий  88' (Емельянов Данила (  88') Фищенко Руслан   29'  46' (Камилов Владислав (  46'   54') Иванов ОлегКасинтура Эгаш   49'  69' (Никитин Алексей (  69') Тьягу Родригеш   68'  69' (Урунов Остон (  69') Агаларов Гамид   67'Dilan Ortiz  81' (Саплинов Александр (  81')
Запасные: Чичкан АнтонГолубев Артём
27 февраля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 2:1 Уфа
28.02  19:00 Зенит ... Рубин 1.34 5.60 8.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место
18:18 · Россия. Премьер-лига
19-летний игрок «Вильярреала» установил клубный рекорд
16:25 · Россия. Премьер-лига
Генич выразил уверенность, что «Спартак» поставил крест на Бакаеве
16:02 · Россия. Премьер-лига
Панов призвал болельщиков «Спартака» не критиковать Ваноли
15:55 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Основной состав «Спартака» нужно обновлять полностью»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Червиченко оценил возможность возвращения Головина и Миранчука в Россию
14:03 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал о том, что может стать с российскими легионерами
14:01 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался после поражения «Спартака» от ЦСКА
13:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил возможность полной изоляции российского спорта
12:04 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался после поражения «Спартака» от ЦСКА, раскритиковав трансферы «красно-белых»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Новички ЦСКА показали блестящую игру»
11:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не может рассчитывать на четырёх игроков перед матчем с «Рубином»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу над «Спартаком»
09:57 · Россия. Премьер-лига
«Футбол смотрелся»: Баженов высказался о матче «Спартак» – ЦСКА
09:19 · Россия. Премьер-лига
Шкурин уехал из ЦСКА в чемпионат Польши
Все новости
Рекомендуем