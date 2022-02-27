«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» и поднялся на пятое место

В 19-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле принимал «Уфу».

В конце первого тайма гости открыли счёт, Журавлёв откликнулся на передачу Иванова и отправил мяч в сетку. В самом начале второй половины встречи Алексей Сухой после подсказки ВАР поставил пенальти в ворота «Уфы», который не без труда реализовал Коновалов. Всё шло к закономерной ничьей, но Трошечкин с этим согласен не был и принёс победу своей команде на 84-й минуте. 2:1 в пользу «Ахмата».

Сегодняшняя победа позволила «Ахмату» подняться на пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Уфа» продолжает бороться за выживание.