«Уфа» не получала предложений по Агаларову

Шамиль Газизов развеял слухи относительно возможного перехода Гамида Агаларова в московский «Локомотив». Генеральный директор «Уфы» заверил, что клуб не получал предложений по трансферу форварда.

«В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался», – заявил Газизов в интервью Sport24.

Гамид Агаларов в этом сезоне является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 13 голов в 18 поединках за «Уфу». Прошлый сезон футболист провел в аренде в ФНЛ, где выступал за астраханский «Волгарь». Сейчас Агаларову всего 21 год, но благодаря своим осенним выступлениям он уже успел получить вызов в сборную России.