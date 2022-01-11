Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» не получала предложений по Агаларову

11 Января 2022 • 20:53 Комментировать
Ахмат
...
Уфа
27.02 19:00

Шамиль Газизов развеял слухи относительно возможного перехода Гамида Агаларова в московский «Локомотив». Генеральный директор «Уфы» заверил, что клуб не получал предложений по трансферу форварда.

«В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался», – заявил Газизов в интервью Sport24.

Гамид Агаларов в этом сезоне является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 13 голов в 18 поединках за «Уфу». Прошлый сезон футболист провел в аренде в ФНЛ, где выступал за астраханский «Волгарь». Сейчас Агаларову всего 21 год, но благодаря своим осенним выступлениям он уже успел получить вызов в сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Гамид Агаларов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АХМАТ УФА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
21:18 · Россия. Премьер-лига
На сборах в Испании ЦСКА вновь сразится со сборной свободных агентов
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не получала предложений по Агаларову
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Не хочу Тухелей или других иностранцев»: вспоминаем слова Галицкого на фоне информации о назначении в «Краснодар» Фарке
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Спартака» Николсон приехал в морозную Москву фото
18:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» прокомментировали информацию о договорённости с Жирковым
18:00 · Россия. Премьер-лига
​«Мой переход – неправда»: «Динамо» показало видео со Смоловым видео
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Жирков договорился о контракте с «Химками»
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Число заражений COVID-19 в сутки в России может превысить 100 тысяч человек
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» прокомментировал слухи об интересе клуба к Жиго 1
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Смолов стал игроком «Динамо» - источник
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Кайрата» едет на сборы с «Зенитом»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Смолов взял нетипичный игровой номер в «Динамо» - источник
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко удалил фотографию в стрингах, возмутившую болельщиков
15:46 · Россия. Премьер-лига
Суд оштрафовал ЦСКА
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Намли снова ушёл из «Краснодара» в аренду официально
Все новости
Рекомендуем