Тренер «Уфы»: Я не знаю, как бороться с ошибками игроков

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов поделился с журналистами своим мнением по поводу матча РПЛ с грозненским «Ахматом».

Стукалов в эфире «Матч Премьер» заявил, что «Ахмат» был намного ближе к победе, а его подопечные допустили слишком много ошибок. Тренер команды из Башкортостана отметил, что не знает, как бороться с ошибками своих игроков. Наставник «Уфы» добавил, что ключевую роль в победе «Ахмата» сыграла глубина их скамейки.

Напомним, что футболисты «Уфы» вели в счёте, но в итоге уступили «Ахмату» со счётом 1:2. Подопечные Стукалова в данный момент занимают предпоследнюю 15-ю строчку в РПЛ.