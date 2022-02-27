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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Уфы»: Я не знаю, как бороться с ошибками игроков

27 Февраля 2022 • 21:46 Комментировать
Ахмат
2:1
Уфа
окончен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов поделился с журналистами своим мнением по поводу матча РПЛ с грозненским «Ахматом».

Стукалов в эфире «Матч Премьер» заявил, что «Ахмат» был намного ближе к победе, а его подопечные допустили слишком много ошибок. Тренер команды из Башкортостана отметил, что не знает, как бороться с ошибками своих игроков. Наставник «Уфы» добавил, что ключевую роль в победе «Ахмата» сыграла глубина их скамейки.

Напомним, что футболисты «Уфы» вели в счёте, но в итоге уступили «Ахмату» со счётом 1:2. Подопечные Стукалова в данный момент занимают предпоследнюю 15-ю строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Уфа Алексей Стукалов Ахмат
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окончен Ахмат 2:1 Уфа
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