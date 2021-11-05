Леонид Слуцкий: Уверен, что матч с «Ростовом» будет очень сложным

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от ближайшего поединка своей команды. В 14-м туре РПЛ казанский клуб сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 7 ноября.

Специалист отметил, что, несмотря на смену тренера, «Ростов» остается сильным коллективом. Он отметил, что в прошлом туре ростовчане ни в чем не уступали «Спартаку» в Москве.

Слуцкий подчеркнул, что у «Рубина» нет легких поединков. Все игры напряженные.

«Уверен, что матч с «Ростовом» будет очень сложным», - цитирует специалиста пресс-служба «Рубина».

Коллектив из Казани на текущий момент располагается на 8-й позиции в таблице РПЛ. Что касается «Ростова», то команда идет на 12-й строчке.