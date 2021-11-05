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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леонид Слуцкий: Уверен, что матч с «Ростовом» будет очень сложным

05 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать
Ростов
...
Рубин
2.55 3.20 2.95
07.11 16:30

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от ближайшего поединка своей команды. В 14-м туре РПЛ казанский клуб сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 7 ноября.

Специалист отметил, что, несмотря на смену тренера, «Ростов» остается сильным коллективом. Он отметил, что в прошлом туре ростовчане ни в чем не уступали «Спартаку» в Москве.

Слуцкий подчеркнул, что у «Рубина» нет легких поединков. Все игры напряженные.

«Уверен, что матч с «Ростовом» будет очень сложным», - цитирует специалиста пресс-служба «Рубина».

Коллектив из Казани на текущий момент располагается на 8-й позиции в таблице РПЛ. Что касается «Ростова», то команда идет на 12-й строчке.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Леонид Слуцкий
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