Хван Ин Бом: Надеюсь, «Рубин» сможет обыграть «Ростов»

Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом рассказал, чего ждёт от поединка 14-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Игра пройдет 7 ноября в Ростове-на-Дону.

Футболист отметил, что игроки выйдут на поле очень мотивированными. «Рубин» нацелен завоевать три очка.

По словам Хван Ин Бома, команда готовится к поединку в хорошем настроении. Ранее казанцы победили ЦСКА. Этот результат придал коллективу уверенности.

«В минувшем сезоне мы одолели «Ростов» в гостях. Надеюсь, сейчас тоже сможем выиграть. Постараемся показать свою игру», — заявил корейский футболист в интервью пресс-службе «Рубина».