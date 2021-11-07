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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «В отставку Слуцкому точно не надо, от поражений никто не застрахован»

07 Ноября 2021 • 20:11 Комментировать (1)
Ростов
5:1
Рубин
окончен

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на разгромное поражение казанского «Рубина» от «Ростова» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Коллектив из Башкортостана проиграл со счетом 1:5.

«В отставку Слуцкому точно не надо. От поражений никто не застрахован», - приводит слова эксперта Sport24.

Билялетдинов призвал Слуцкого психологически разгрузить подопечных. Тренер посоветовал коллеге организовать командный поход на рыбалку.

После 14 туров чемпионата России «Рубин» набрал 19 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Ринат Билялетдинов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
07 Ноября 2021 в 21:15
Слуцкому, может, и не надо, а вот Рубину необходим другой тренер, такой, который будет иметь авторитет среди игроков.
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