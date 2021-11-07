Ринат Билялетдинов: «В отставку Слуцкому точно не надо, от поражений никто не застрахован»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов отреагировал на разгромное поражение казанского «Рубина» от «Ростова» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Коллектив из Башкортостана проиграл со счетом 1:5.

«В отставку Слуцкому точно не надо. От поражений никто не застрахован», - приводит слова эксперта Sport24.

Билялетдинов призвал Слуцкого психологически разгрузить подопечных. Тренер посоветовал коллеге организовать командный поход на рыбалку.

После 14 туров чемпионата России «Рубин» набрал 19 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.