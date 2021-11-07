Зачем «Газпрому» ещё один клуб в чемпионате России

В субботу появилась информация, что «Газпром» может стать спонсором ещё одного клуба в Российской премьер-лиге. Речь идёт о казанском «Рубине». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

В субботу появилась информация, что «Газпром» может стать спонсором «Рубина». При этом компания должна стать дополнительным инвестором на пару с СИБУРом. Про последнюю компанию всё проще. СИБУР приобрёл 100% акций ТАИФ, которой принадлежат «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которые напрямую и перечисляют денежные средства «Рубину». СИБУР планирует продолжать исполнять все контракты ТАИФ.

На самом деле «Газпром» и спорт Татарстана уже связаны. Компания «Газпром трансгаз Казань» уже спонсирует волейбольный казанский «Зенит», который является самым титулованным клубом страны. «Газпром» точно не сможет напрямую спонсировать «Рубин». Как известно, запрещено, чтобы одна компания финансировала сразу две команды, а уж от питерского «Зенита» явно отказываться никто не будет. Таким образом, вероятно, «Рубин» также получит спонсорскую поддержку именно от «Газпром трансгаз Казань».

Первая реакция на новость о возможном спонсировании «Рубина» со стороны «Газпрома» — это развивать теорию заговора: якобы казанцы начнут отдавать очки питерцам, помогать игроками и всё в этом духе. Однако это было бы несколько опрометчиво. Если посмотреть на новостные сводки, то легко увидеть, что «Газпром» и СИБУР связывают довольно плотные партнёрские отношения. У компаний есть несколько совместных проектов.

Скорее всего, за сообщениями о спонсировании «Рубина» «Газпромом» кроется простая бизнес-договоренность. Видимо, СИБУР просто не хочет тратиться на казанский клуб, а предпочитает переложить эти расходы на партнёра. При этом вряд ли речь идёт о том, что «Газпром» будет тратить какие-то дополнительные средства. Скорее это просто будет какая-то бизнес-договоренность между компаниями о том, как распределять денежные средства.

Может ли это повлиять на спортивные результаты «Рубина» в связке с «Зенитом»? На самом деле вряд ли. Клубы из Татарстана – это гордость Республики. Они ставят свои высокие задачи, и уж точно «Рубин» не собирается жертвовать своим развитием ради кого-то. При этом казанцев давно уже подозревают в некоторых связях с «Зенитом», учитывая, как много трансферов было между этими клубами в последние годы.

Если суммировать, то «Рубин» едва ли станет новым «Оренбургом» или «Сочи» для «Зенита». Потенциальный же приход «Газпрома» – это история скорее про бизнес, нежели про футбол.

Андрей Центров