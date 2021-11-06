В «Рубине» отреагировали на информацию о переговорах с «Газпромом»

Сегодня, 6 ноября, в телеграм-канале «Мутко против» появилась информация, что казанский «Рубин» может начать сотрудничество с «Газпромом». Эту новость прокомментировал гендиректор клуба из Башкортостана Рустем Сайманов в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Переговоры «Рубина» с «Газпромом»? Это неправда, никаких переговоров мы не ведем», - заявил руководитель.

После 13 туров российской Премьер-лиги казанский коллектив располагается на восьмой строчке в таблице. Ближайший матч команда Леонида Слуцкого проведет против «Ростова» на выезде. Поединок состоится 7 ноября, начало запланировано в 16:30 мск.