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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Рубине» отреагировали на информацию о переговорах с «Газпромом»

06 Ноября 2021 • 13:34 Комментировать
Ростов
...
Рубин
2.55 3.20 2.95
07.11 16:30

Сегодня, 6 ноября, в телеграм-канале «Мутко против» появилась информация, что казанский «Рубин» может начать сотрудничество с «Газпромом». Эту новость прокомментировал гендиректор клуба из Башкортостана Рустем Сайманов в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

«Переговоры «Рубина» с «Газпромом»? Это неправда, никаких переговоров мы не ведем», - заявил руководитель.

После 13 туров российской Премьер-лиги казанский коллектив располагается на восьмой строчке в таблице. Ближайший матч команда Леонида Слуцкого проведет против «Ростова» на выезде. Поединок состоится 7 ноября, начало запланировано в 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рустем Сайманов
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