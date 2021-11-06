«Газпром» может стать спонсором «Рубина»

Казанский «Рубин» может получить нового спонсора, об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против». По сведениям источника, партнером клуба из Башкортостана станет «Газпром». Стороны вступили в переговоры о сотрудничестве.
Отмечается, что непосредственно «Газпром» или его дочерняя компания станет титульным спонсором казанского коллектива.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 очков после 13 туров и располагаются на восьмой строчке в таблице.
Следующий матч «Рубин» сыграет на выезде против «Ростова» в воскресенье, 7 ноября.