«Газпром» может стать спонсором «Рубина»

Казанский «Рубин» может получить нового спонсора, об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против». По сведениям источника, партнером клуба из Башкортостана станет «Газпром». Стороны вступили в переговоры о сотрудничестве.

Отмечается, что непосредственно «Газпром» или его дочерняя компания станет титульным спонсором казанского коллектива.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 очков после 13 туров и располагаются на восьмой строчке в таблице.

Следующий матч «Рубин» сыграет на выезде против «Ростова» в воскресенье, 7 ноября.