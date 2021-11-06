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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Газпром» может стать спонсором «Рубина»

06 Ноября 2021 • 12:52 Комментировать
Ростов
...
Рубин
2.55 3.20 2.95
07.11 16:30

Казанский «Рубин» может получить нового спонсора, об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против». По сведениям источника, партнером клуба из Башкортостана станет «Газпром». Стороны вступили в переговоры о сотрудничестве.

Отмечается, что непосредственно «Газпром» или его дочерняя компания станет титульным спонсором казанского коллектива.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги подопечные Леонида Слуцкого набрали 19 очков после 13 туров и располагаются на восьмой строчке в таблице.

Следующий матч «Рубин» сыграет на выезде против «Ростова» в воскресенье, 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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