Слуцкий: «Два быстрых мяча эффект нокаута произвели»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:5) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как бы вы описали действия Абильдгора в самом начале второго тайма?

- Что? Понятно, что он грубо ошибся, но это не повод всей команде бросать весла всей команде, потому что оставалось очень много времени играть, и можно было вернуться в игре, потому что она нам давалась в первом тайме. Достаточно большое количество моментов мы создавали, поэтому не должна, если команда - действительно команда, разваливаться от одного неудачного ыгранного индивидуально эпизода. Неважно, кто это будет.

- Что именно серьезно поменял «Ростов»? Ведь разница в таймах колоссальная.

- «Ростов» играл так же, как мы предполагали, много забросов и длинных передач. Была попытка срабатывать в зоне подборов. И если в первом тайме мы играли очень концентрированно, выигрывали очень много борьбы и контролировали зону подбора, то во втором тайме нам это сделать не удалось. Понятно, что два быстрых мяча эффект такого нокаута произвели.