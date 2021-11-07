Кафанов дал ответ на вопрос, кто же отвечает за решения в тренерском штабе

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- В матче против «Спартака» активно вели себя на бровке, активно подсказывали всем футболистам, а не только вратарям. Осваиваетесь?

- Так потихонечку да.

- Заур Тедеев или вы принимаете игровые решения в процессе матча? Это интересно и до сих пор непонятно.

- Обсуждаем вместе, решения принимает главный тренер.

- Вы с «Рубином» дважды становились чемпионом. Игра против казанской команды является для вас принципиальной?

- Скажу как обычно, слукавлю. Конечно, хочется обыграть команду, 15 лет есть 15 лет.

- Какие главные сложности стоят сегодня перед «Ростовом» и в частности перед этой игрой?

- Если получится нам сыграть лучше, чем в прошлом году. В прошлом году они нас тактически, скажем так, нас переиграли. Составы почти те же, тренеры тоже, только Валерия Георгиевича нет. Если игра будет складываться так, как в прошлом году, постараемся ее учесть.