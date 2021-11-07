Слуцкий рассказал о травмах Самошникова, Уремовича и Деспотовича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Илья Самошников вне заявки. Что случилось?

- К сожалению, в концовке прошлого матча с ЦСКА он получил травму голеностопа. У него была большая гематома, мы думали, что все не так серьезно и обойдется гематомой. Но, к сожалению, повреждение серьезнее, чем предполагалось, поэтому сегодня он даже не прилетел с командой.

- Уремович в старте. Готов весь матч отыграть после травмы?

- У него все-таки был мышечный спазм, поэтому Уремович вернулся в общую группу буквально через два дня после игры с ЦСКА. Фактически весь недельный цикл он отработал в общей группе.

- Все ждут возвращения Деспотовича. Какие прогнозы?

- Я уже много раз говорил о том, что когда мы имеем дело с «длинной травмой», причем с травмой, рецидивом, то есть, когда повреждается та же мышца, то всегда сложно давать прогнозы. Надеюсь, что сейчас будет двухнедельная пауза, за которую наши физиотерапевты смогут его вернуть в общую группу. Но это неточно.