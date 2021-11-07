«Рубин» Слуцкого разгромлен в Ростове: как случилась первая победа в самостоятельной карьере Кафанова

В рамках 14-го тура чемпионата России «Ростов» принимал «Рубин» Леонида Слуцкого.

«Ростов», сменивший за сезон 4 тренера, против «Рубина», поймавшего мощнейшую яму зимой. Но у руля казанцев всё ещё Леонид Слуцкий, этой стабильности ростовчанам нужно бы поучиться. Виталий Кафанов в дебютной игре у руля «Ростова», и вообще в дебютном матче в роли главного тренера, сыграл вничью со «Спартаком». Хотя столь нужный гол «красно-белые» сами подарили южанам в компенсированное время.

«Рубин» в прошлом туре прервал ужасающую серию. С 13 сентября не побеждала команда Леонида Слуцкого, но тут тренеру помог родной ЦСКА. В компенсированное время Костюков забил единственный гол, позволивший «Рубину» обойти «Спартак», споткнувшийся в игре с «Ростовом». А теперь максимально нестабильные и непонятные в последнее время «Рубин» и «Ростов» сошлись в очном матче.

Слуцкий снова доверил центр нападения Костюкову, в поддержку ему отрядив мощный десант: Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Бакаев, Хван. У «Ростова» шведы Гигович и Алмквист помогали дуэты форвардов Соу – Полоз. Начали обе команды очень резво. Без устали носились от одних ворот к другим. Удары Соу и Байрамяна не стали проблемой для Дюпина, а вот Сергею Песьякову пришлось знатно потрудиться, чтобы достать из нижнего угла мяч, пущенный Хваном.

Минуты активности не принесли голов. Команды взяли передышку, как оказалось, чтобы взорваться в конце тайма. Открыл счёт Солтмурад Бакаев, воспользовавшийся замешательством Пояркова. Николай толком не встретил соперника, а затем ещё помог рикошетом. Песьяков чуть-чуть не дотянулся, а мяч затрепыхался в сетке. «Ростов» ответил быстро. Али Соу навязал борьбу у лицевой линии, Терентьев мяч получил и прострелил, Полоз пропустил, а Байрамян в касание упаковал в угол – 1:1.

Взбодрились футболисты «Ростова», в перерыве получили накачку от Кафанова, и уже на 50-й минуте вышли вперёд. А помогли в этом сами казанцы. Дюпин неудобную передачу отдал Абильдгору, тот потерял мяч в борьбе с Али Соу. С ударом форварда Юрий справился, но добивание Полоза отразить было невозможно. Прошло ещё 5 минут и куражный «Ростов» вёл уже в два мяча. Казанцы совсем посыпались.

Быстрая атака хозяев раскрутилась шикарной передачей Байрамяна, Алмквист из-за спин защитников выскочил на рандеву с Юрием Дюпиным и уверенным ударом в угол того переиграл. После гола вспыхнули страсти, которые арбитры потушил только двумя жёлтыми карточками – Уремовичу и Хвиче. А ещё через 10 минут «Ростов» успокоил «Рубин» четвёртым голом. Глебов накрыл Хвана у чужой штрафной площади, протолкнул мяч на Али Соу, а тот решил эпизод точным ударом.

Совсем неприличным сделал счёт Глебов. Казалось, Сухомлинов упустил шанс, пробив в перекладину после прострела слева, но мяч отскочил к Даниилу, который уже пробил точно - 5:1. Состоялась первая победа в самостоятельной тренерской карьере Виталия Кафанова. И сразу какая красивая! Волевой разгром «Рубина» Леонида Слуцкого.