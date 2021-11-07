Байрамян: «Каждый игрок «Ростова» заслуживал этот приз, всё у всех получалось»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Рубин» (5:1) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 5:1, как дела?

- Супер! Это круто, на самом деле. Мне кажется, что каждый игрок «Ростова» заслуживал этот приз. Всё у всех получалось. Поздравляю нашу команду и всех наших болельщиков с этой хорошей игрой и с крупной победой.

- После забитого вами гола режиссеры нашли на трибунах всю вашу семью. Там эмоций было не меньше, чем у вас и всей команды. Такие подарки, призы и награды обычно кому-то вручают.

- Да нет, домой ко мне пойдет этот приз. А так, конечно, семья всегда рядом, всегда поддерживает, и я знал, что сегодня на игре мой брат, отец, супруга. Я очень рад, что мне удалось забить.