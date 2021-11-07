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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «После четвёртого гола понял, что не отпустим три очка»

07 Ноября 2021 • 18:48 Комментировать
Ростов
5:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов  поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (5:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В какой момент игры вы поняли, что уже три очка не отпустите?

- Наверное, после четвертого забитого гола. 3:1 - еще нет, а 4:1 - уже да.

- Команда сыграла блестяще, но показалось, что в первом тайме Поярков на своей бровке несколько не справлялся. Наклевывалась, со стороны, замена Пояркова. Почему решили не менять?

- Ошибки, которые привели к контратакам, были похожие, поэтому просто поправили этот момент, он убрал этот недочет и всё.

- А что был за недочет?

- В центральной зоне нельзя идти в обыгрыш. Когда никто тебя не страхует. Он шел в обыгрыш с игроком соперника, когда никого не было сзади.

- Практически все замены у вас сыграли со знаком плюс. Как бы вы объяснили такой выход игроков со скамейки?

- По-разному было. Было, что не усиливали, а эти игроки усилили. В такую игру легче входить, всегда по-разному.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
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Идет 7 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 2.49 3.35 2.95
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