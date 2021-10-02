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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ВАР, обмен пенальти и очередное фиаско «Рубина»: «Нижний Новгород» опять уделал фаворита на выезде

02 Октября 2021 • 15:54 Комментировать (3)
Рубин
0:1
Нижний Новгород
окончен

Десятый тур Премьер-лиги России открывало волжское дерби.

Протокол игры  
Рубин 0:1 Нижний Новгород
    61' Калинский Николай (0:1)
Дюпин Юрий Зотов Георгий Талби Монтассар Самошников Илья   28' (Кварацхелия Хвича (   28') Костюков Михаил Дрейер Андерс Ин-Бём Хван Хакшабанович Сеад Бакаев Солтмурад   62' (Деспотович Джордже (   62') Онугха Герман Савицкий Иван
Запасные: Шатов Олег Игнатьев Иван Исмагилов Артём Медведев Никита Суриков Степан Игнатьев Владислав
Нигматуллин Артур Козлов Алексей   35' Юлдашев Иброхимхалил   73' (Пенчиков Даниил (   73') Кечкеш Акош Гоцук Кирилл Ткачук Денис Берковский Илья   66' (Масоэро Лукас (   66') Могилевец Павел   53' (Горбунов Игорь (   53') Калинский Николай Шарипов Альберт Эннин Ричи   46' (Балай Беким (   46')
Запасные: Сапета Александр Анисимов Артур Синицын Андрей Сулейманов Тимур Косарев Кирилл Галаджан Артём
02 октября. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» нехило начал чемпионат, но потом застопорился, поставил потери очков на поток и к десятому туру обеспечил себе отставание от первого места аж в девять очков. Ну а «Нижний Новгород» взял моду огорчать фаворитов – правда, в предыдущем туре он проиграл ЦСКА. Но тот матч проходил в Нижнем, а «НН» побеждает преимущественно в гостях. С «Рубином» команда Александра Кержакова встречалась как раз на выезде, что повышало её шансы.

В первом тайме никакого зрелища не получилось. «Рубин» в качестве хозяина играл первым номером, а гости – больше на ничью. Но казанцам при этом не хватало остроты, по воротам они били мало. Наиболее опасный шанс имели нижегородцы на 33-й минуте – Шарипов после фланговой доставки направил мяч под перекладину, и Дюпин спас хозяев в красивом прыжке.

В середине первого тайма травму в контакте с Алексеем Козловым получил Самошников. Сначала он показал, что ему потребуется замена, потом немного поиграл, но всё же покинул поле. Слуцкий использовал эту замену как повод выпустить со скамейки Кварацхелию. Вскоре после перерыва Хвича должен был прервать свой неудачный отрезок голом, но не прервал.

Кварацхелия сам заработал пенальти, споткнувшись во время дриблинга об ногу Гоцука, однако не реализовал одиннадцатиметровый. Удар от него с точки последовал в центральную зону, а упавший вправо от себя Нигматуллин всё же среагировал на противоходе и парировал мяч левой рукой. На добивании никого из «рубиновых» не оказалось.

Через несколько минут «Нижний» провёл активный кусок и был за это вознаграждён. Невысокий опускающийся удар Берковского в правый нижний угол повлёк за собой сэйв Дюпина. Чуть позже Балай скинул на Горбунова, и тот попал в грудь Тальби. Карасёв пошёл смотреть видеоповтор и поставил пенальти.

Пенальти это был по итогам другого эпизода, где Костюков попал по ноге Козлову. В отличие от казанцев, нижегородцы пенальти реализовали. Если персонально, то это сделал Калинский, пальнувший прямо в левую девятку (0:1). У Слуцкого от злости летала кепка по бровке.

В оставшиеся полчаса Хвича пытался заработать ещё один пенальти, но Карасёв не был впечатлён его падением. Моменты же создавал «НН». Горбунов подкачал в прекрасной ситуации, сделав лишний пас, а Дюпин потащил удар Гоцука возле штанги. В добавленное время Дюпин пришёл в чужую штрафную и даже пробил головой на подаче стандарта - левее створа.

Итог – третье подряд поражение «Рубина» и четвёртая победа «Нижнего Новгорода» над фаворитом (третья таковая в гостях).

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нижний Новгород Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Piter_Land
02 Октября 2021 в 16:25
Саша Кержаков!!! Лалалалалала. Красавцы!
Дарт Уилфред
02 Октября 2021 в 16:21
бегемот опять будет реветь и фекалиями кидаться?
Zenituwka
02 Октября 2021 в 16:18
НН красавы, жаль Балтике не дали выйти.
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окончен Рубин 0:1 Нижний Новгород 1.58 4.5 5.4
02.10  16:30 Динамо Москва ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.2
02.10  19:00 ЦСКА Москва ... Краснодар 2.65 3.45 2.7
02.10  19:00 Арсенал Тула ... Химки 2.49 3.35 2.95
03.10  14:00 Уфа ... Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
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