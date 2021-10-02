Слуцкий вслед за Дюпиным публично высказал претензии Кварацхелии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Нижним Новгородом» (0:1) также остался недоволен действиями лидера команды Хвичи Кварацхелии. Грузинский легионер, вышедший на замену, не реализовал 11-метровый удар. После этого, по словам голкипера Юрия Дюпина, он «бросил весла».

На пресс-конференции Слуцкому задали вопрос, правда, ли со скамейки запасных кричали, чтобы Хвича не бил пенальти?

— Да, я вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти, он бьет. И был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло, - ответил Слуцкий.

Напомним, что казанский «Рубин» проиграл уже в третьем матче кряду.