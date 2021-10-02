Дюпин: «Хвича бросил весла и перестал играть»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин откровенно прокомментировал неудачу своей команды в матче с «Нижним Новгородом» (0:1).

По мнению голкипера, созидательные игроки «Рубина» слишком глубоко играют, когда нужно отбирать мяч у противника, по этой причине впереди мало футболистов казанской команды, и ей сложнее комбинировать.

Также у Дюпина есть персональные претензии к Хвиче Кварацхелии, который, по мнению вратаря, «застревал широко» и не замыкал дальнюю штангу. «Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть», - приводит слова Дюпина клубный сайт.

Напомним, что для «Рубина» это третье поражения подряд.