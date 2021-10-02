Александр Кержаков: «Хорошая игра ребят - это один из самых главных факторов»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Три ключевых фактора, которые предопределили успех вашей команды в сегодняшнем матче, на ваш взгляд?

- Я думаю, что один - хорошая игра ребят. Это один из самых главных факторов. Хорошая самоотдача, хорошая реакция на ошибки. Это игра команды, это игра футболистов, которые сегодня были на поле, и даже тех, кто не сыграл сегодня. Все были единой командой.

- Насколько реализовался ваш план на игру?

- За исключением некоторых шероховатостей, мы практически все сделали, что намечали.

- Травма Ильи Самошникова и смена схемы игры «Рубина» как-то повлияли на вашу игру? Может быть, какие-то коррективы вносили в перерыве?

- Смена схемы соперника, конечно, повлияла. Они выпустили второго нападающего, и нам было непросто после травмы Самошникова. Как я это видел. Может быть, я ошибаюсь. Конечно, мы в ответ отреагировали, потому что у них стало играть два нападающих, мы выпустили еще одного защитника в центр поля.

- Треть чемпионата уже пройдена. Подведите итоги для вашей команды.

- Самое главное, что мы играем в футбол. Самое главное, что мы хорошо реагируем на ситуации, которые у нас есть на футбольном поле и вне его. Ребята справляются с волнением, не всегда это получается. Это объяснимо, потому что они делают первые шаги в большом футболе, некоторые. Я об этом говорил, мне хочется, чтобы они получали удовольствие от той ситуации, в какой находятся, от того, что играют на самом высоком уровне в нашей стране. Это, мне кажется, не всегда, но удается. Я надеюсь, что с каждой игрой это будет получаться все лучше и лучше.