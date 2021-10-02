Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 168 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Козлов: «Ключевым моментом матча было, когда Нигматуллин вытащил пенальти»

02 Октября 2021 • 16:11 Комментировать
Рубин
0:1
Нижний Новгород
окончен

Лучший футболист матча «Рубин» - «Нижний Новгород» (0:1) Алексей Козлов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего вашей команде удалось добиться такого успеха в Казани?

- Очень сложная игра была. Я не знаю, почему мне вручили. Я считаю, что ключевым моментом матча было, когда Нигматуллин вытащил пенальти. А мы свой пенальти забили. Но по игре нам нужно прибавлять. Хочется постоянно улучшаться. Сегодня, наверное, нам больше повезло. Мы забили свой пенальти и всё.

- На каких эпизодах тренерский штаб акцентировал внимание в перерыве и перед игрой?

- Мы все знаем, очень сильные фланги у «Рубина». Хвича и Самошников там на левом фланге. И с той стороны хорошие футболисты, быстрые. Важно было перекрыть фланги. В принципе, наверное, мы с этим справились, раз не пропустили.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Алексей Козлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рубин 0:1 Нижний Новгород 1.58 4.5 5.4
02.10  16:30 Динамо Москва ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.2
02.10  19:00 ЦСКА Москва ... Краснодар 2.65 3.45 2.7
02.10  19:00 Арсенал Тула ... Химки 2.49 3.35 2.95
03.10  14:00 Уфа ... Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
16:25 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Когда не забиваешь, очень сложно заработать три очка»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Хорошая игра ребят - это один из самых главных факторов»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Шварц назвал стартовый состав «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Козлов: «Ключевым моментом матча было, когда Нигматуллин вытащил пенальти»
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Березуцкий напоминает мне Раньери»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Стала известна степень серьёзности травмы Самошникова – он не поедет в сборную
15:25 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на слухи об отставке Черевченко 1
14:41 · Россия. Премьер-лига
Самошников не смог продолжить матч против «Нижнего Новгорода» из-за травмы 1
14:19 · Россия. Премьер-лига
Вендел – о матче с «Сочи»: Легко «Зениту» точно не будет 1
14:07 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий объяснил непопадание Деспотовича и Кварацхелии в стартовый состав 1
14:02 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Все счастливы, что нас сегодня будут показывать в прямом эфире на всю страну» 1
13:47 · Россия. Премьер-лига
Маркао всё ещё может оказаться в «Краснодаре» 1 слухи
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Нижний Новгород» - 0:1 (закончен) 1
12:52 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в сентябре 1
Все новости
Рекомендуем