Козлов: «Ключевым моментом матча было, когда Нигматуллин вытащил пенальти»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Нижний Новгород» (0:1) Алексей Козлов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего вашей команде удалось добиться такого успеха в Казани?

- Очень сложная игра была. Я не знаю, почему мне вручили. Я считаю, что ключевым моментом матча было, когда Нигматуллин вытащил пенальти. А мы свой пенальти забили. Но по игре нам нужно прибавлять. Хочется постоянно улучшаться. Сегодня, наверное, нам больше повезло. Мы забили свой пенальти и всё.

- На каких эпизодах тренерский штаб акцентировал внимание в перерыве и перед игрой?

- Мы все знаем, очень сильные фланги у «Рубина». Хвича и Самошников там на левом фланге. И с той стороны хорошие футболисты, быстрые. Важно было перекрыть фланги. В принципе, наверное, мы с этим справились, раз не пропустили.