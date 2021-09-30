Слуцкий дисквалифицирован на один матч условно

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого дисквалифицирован на один матч условно, передаёт телеграм-канал «ЭкСпорт». Сообщается, что с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Напомним, что Леонид Слуцкий был удален в игре 8-го тура против «Зенита», но в рапорте делегата матча 9-го тура с «Динамо» было указано, что перед встречей он находился в футбольном отсеке, что запрещено регламентом.

«Рубин» после девяти туров РПЛ находится седьмом месте, имея в активе 14 очков. На прошлых выходных команда Слуцкого на выезде уступила «Динамо» со счётом 0:2. В следующем туре казанцы дома сыграют с «Нижним Новгородом».