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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий дисквалифицирован на один матч условно

30 Сентября 2021 • 15:56 Комментировать
Рубин
...
Нижний Новгород
02.10 14:00

Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого дисквалифицирован на один матч условно, передаёт телеграм-канал «ЭкСпорт». Сообщается, что с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Напомним, что Леонид Слуцкий был удален в игре 8-го тура против «Зенита», но в рапорте делегата матча 9-го тура с «Динамо» было указано, что перед встречей он находился в футбольном отсеке, что запрещено регламентом.

«Рубин» после девяти туров РПЛ находится седьмом месте, имея в активе 14 очков. На прошлых выходных команда Слуцкого на выезде уступила «Динамо» со счётом 0:2. В следующем туре казанцы дома сыграют с «Нижним Новгородом».

 

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Рубин Леонид Слуцкий
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