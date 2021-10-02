Слуцкий: «Когда не забиваешь, очень сложно заработать три очка»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему «Рубину» сегодня не удалось заработать три очка, на ваш взгляд?

- Потому что не забили пенальти при счете 0:0, потому что не реализовали еще какие-то моменты. Когда не забиваешь, очень сложно заработать три очка.

- Помимо пенальти не сказать, что у вашей команды было очень много моментов. Почему не удавалось пробить оборону «Нижнего Новгорода»?

- Потому что мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать команды, которые достаточно качественно обороняются. Не хватает нам качества игры, чтобы эти моменты создавать на постоянной основе.

- В связи с последними результатами как-то будет меняться в эту паузу системно подход к тренировкам и так далее?

- У нас большая группа игроков уезжает в национальные сборные, поэтому здесь вряд ли как-то пауза может повлиять в этом плане.