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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Когда не забиваешь, очень сложно заработать три очка»

02 Октября 2021 • 16:25 Комментировать
Рубин
0:1
Нижний Новгород
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему «Рубину» сегодня не удалось заработать три очка, на ваш взгляд?

- Потому что не забили пенальти при счете 0:0, потому что не реализовали еще какие-то моменты. Когда не забиваешь, очень сложно заработать три очка.

- Помимо пенальти не сказать, что у вашей команды было очень много моментов. Почему не удавалось пробить оборону «Нижнего Новгорода»?

- Потому что мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать команды, которые достаточно качественно обороняются. Не хватает нам качества игры, чтобы эти моменты создавать на постоянной основе.

- В связи с последними результатами как-то будет меняться в эту паузу системно подход к тренировкам и так далее?

- У нас большая группа игроков уезжает в национальные сборные, поэтому здесь вряд ли как-то пауза может повлиять в этом плане.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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