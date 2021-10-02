Александр Кержаков: «Все счастливы, что нас сегодня будут показывать в прямом эфире на всю страну»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны, был ли у вас выбор, каких игроков ставить в стартовый состав? Или вам пришлось решать какие-то задачи при выборе игроков на конкретные позиции?

- У нас только один игрок получил травму по сравнению с прошлой игрой, это Бумаль. Поэтому его сегодня нет. Также у нас восстанавливаются Миладинович и Каккоев, а остальные ребята у нас в строю, поэтому выбор был.

- Такие матчи перед паузами на сборные зачастую бывают сложными для тренеров с точки зрения мотивации. Игроки в сборную уезжают, кто-то запланировал себе мини-отпуск. Не чувствуете, что есть такое настроение в команде? Если оно есть, как его убирать?

- Я думаю, это больше к Леониду Викторовичу актуальный вопрос, потому что он с этим сталкивался с этим много десятков раз. Я с этим сталкиваюсь только второй раз, и ребята в том числе. Поэтому у нас никаких чемоданных настроений нет. Все очень счастливы, что играют, играют в Премьер-лиге, что нас сегодня будут показывать в прямом эфире на всю страну. Поэтому ребята, конечно же, очень хотят себя показать и добиться хорошего результата.